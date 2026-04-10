新たな交通システムの構築を進めようと、台湾の企業が導入するのがこちら。「電動バイクのレンタルサービス」です。交通渋滞の緩和などが期待されます。 ■快速通株式会社 ロナルド・ユ会長「熊本の方々にサービスを提供させていただくことが未来につながると考えています」記者発表会を行ったのは台湾の「快速通株式会社」。デジタル技術を用いて移動効率化に取り組んでいます。10日に発表したのが「電動バイク