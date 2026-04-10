「今がねらい目！2026年ゴールデンウイーク空席状況」と題して、株式会社スターフライヤーが4月25日（土）から5月10日（日）にかけての空席状況を公開している。いずれの路線も4月9日（木）時点で「十分空席あり」と「空席あり」が目立っている。 特設ページで確認できるのは以下の6路線。 羽田（東京）⇔北九州 羽田（東京）⇔福岡 羽田（東京）⇔関西（大阪） 中部（