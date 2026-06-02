クマ2日午前6時半ごろ、福島市笹木野天竺田の事業所から「クマが侵入し、従業員2人が襲われた」と消防に通報があった。クマはさらに付近の住宅地に逃げ込んで住民ら2人を襲い、負傷者は計4人に上った。いずれも意識はあるという。消防によると、クマが出没したのは「福島製鋼」の敷地内。20代と60代の男性従業員が襲われた。事業所を出た後、付近でさらに80代女性と60代男性が被害に遭った。県警が付近の警戒に当たっている。