ジェットスター・ジャパン株式会社が、自社運航便に関するGW期間中の空席情報を公開している。国内線にはまだ余裕が見られるが、香港やケアンズ行きなどの国際線では、すでに「ほぼ満席」の状態が目立つ。 特設ページでは4月24日（金）～5月11日（月）までの全便について、「空席あり」「空席わずか」「ほぼ満席」の状態をアイコン化して伝えている。4月7日（火）9時00分時点での情報のため、空席がさらに減