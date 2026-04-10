ジェットスター・ジャパン株式会社が、自社運航便に関するGW期間中の空席情報を公開している。国内線にはまだ余裕が見られるが、香港やケアンズ行きなどの国際線では、すでに「ほぼ満席」の状態が目立つ。

特設ページでは4月24日（金）～5月11日（月）までの全便について、「空席あり」「空席わずか」「ほぼ満席」の状態をアイコン化して伝えている。4月7日（火）9時00分時点での情報のため、空席がさらに減少していることも考えられる。

国内線

多くの路線で5月1日（金）から5月3日（日）にかけてがピーク。とはいえ、「ほぼ満席」になっているのは4月29日（水）の東京～高知のみで、混雑しているものの、「空席わずか」の程度にとどまっている。

ただし、東京～鹿児島、東京～沖縄については往路・復路ともに5月6日（水）まで、ほとんどの日程で「空席わずか」になっている。

5月8日（金）以降になると、ほぼ全便が「空席あり」だ。

国際線

東京発の便では、台北、高雄、香港、ケアンズ行きで「ほぼ満席」が目立つ。特に香港線は、往路・復路ともに多くの日程で「ほぼ満席」の状態だ。

東京発のケアンズ線は、GW期間の前半に往路が、後半に復路が「ほぼ満席」になっている。大阪発のケアンズ線、シドニー線はさらに予約が取りにくい状況になっている。