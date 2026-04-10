11日の試合で披露されるオリオールズのシティコネクトユニホームオリオールズが10日（日本時間11日）のジャイアンツ戦で着用する「シティコネクトユニホーム」が、MLBの公式SNSで発表された。緑とオレンジを採り入れた“新仕様”にファンからは酷評が続出。「身の毛がよだつ」「趣味が悪い」など辛辣なコメントが寄せられている。MLBは9日（日本時間10日）、2026年「シティコネクトユニホーム」を発表。8球団のデザインがお披