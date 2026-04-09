SNS上で、コーラにピーナツを入れる「ピーナツコーラ」が話題になっています。ファミリーマートの公式「X」アカウントは「ペプシ」にピーナツを入れた画像を投稿し、注目されています。【画像】うわ…すっご（笑）コチラがファミマ公式「ペプシに入れてみた」バズり中の《ピーナツコーラ》です！（5枚）「ちゃんと宣伝しないと」愛あるツッコミ！公式アカウントは、「ファミマはペプシにピーナツを入れてみた！」とコメント