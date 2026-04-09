SNS上で、コーラにピーナツを入れる「ピーナツコーラ」が話題になっています。ファミリーマートの公式「X」アカウントは「ペプシ」にピーナツを入れた画像を投稿し、注目されています。

【画像】うわ…すっご（笑） コチラがファミマ公式「ペプシに入れてみた」バズり中の《ピーナツコーラ》です！（5枚）

「ちゃんと宣伝しないと」愛あるツッコミ！

公式アカウントは、「ファミマはペプシにピーナツを入れてみた！」とコメント。ファミリーマートのPB商品「ファミマル」ブランドの「ペプシコーラ」にたっぷりとピーナツを入れた写真を投稿しました。投稿は200万回以上表示され、約1万件の「いいね」を集めています。

「ファミマル」に600ミリリットルのビッグサイズの「ペプシコーラ」が仲間入りしたことを受けての投稿とみられますが、ピーナツに関する情報はなく、ユーザーからは「宣伝下手ですか（笑）」「そういうときは、売ってるピーナツも一緒に宣伝するんですよ」「ピーナツもちゃんとアピールしなきゃ！」と愛あるツッコミが寄せられました。

「ピーナツコーラ」は、アメリカで古くから親しまれている飲み方といわれています。ピーナツの塩気がコーラの甘みを引き立て、実際に試してみた人からは、「うまい、うまいよ」「中毒性がある」「お腹にたまるから、忙しいときの栄養補給にアリかも」「ピーナツの歯ごたえがよくなる」との声が上がっています。

SNS上で話題のネタを公式アカウントが“試してみた”ことについては、「ふぁ…ファミマさん…？」「公式がのってきたのこれが初めて」「公式がやるの好き（笑）」「ピーナツ宣伝せずに楽しんでるだけで笑った」「ブームにのるのが早いな！」との声が寄せられています。

今回の投稿で使われた、ファミリーマートで販売されているピーナツは、バターオイルと焼き塩で味付けをした「カリッと香ばしいバタピー」。ほかにも、「ピーナツコーラ」におすすめのナッツとして、メープルの甘みが溶け出す「3種の香ばしいナッツと蜜の甘みメープルキャラメリゼミックスナッツ」、唐辛子の辛味とサンショウのシビれが炭酸をスパイシーにする「シビれる辛さがクセになる 麻辣花生（マーラーピーナッツ）」も販売されています。