B’zをはじめとしたビッグアーティストのコンポーザー、アレンジャー、ギタリスト、ベーシストで知られるYukihide “YT” Takiyamaが9月、東京と大阪でライブ＜YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA LIVE 2026 UNCHAINED＞を開催することが発表となった。これはアルバムリリース前日の4月7日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAにて行われた3rdアルバム『Talkin’ To My Hand』リリース記念イベントのステージ上にてアナウンスされたもの。ライブ開催