Yukihide “YT” Takiyama、ソロライブ＜UNCHAINED＞を9月開催決定
B’zをはじめとしたビッグアーティストのコンポーザー、アレンジャー、ギタリスト、ベーシストで知られるYukihide “YT” Takiyamaが9月、東京と大阪でライブ＜YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA LIVE 2026 UNCHAINED＞を開催することが発表となった。
これはアルバムリリース前日の4月7日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAにて行われた3rdアルバム『Talkin’ To My Hand』リリース記念イベントのステージ上にてアナウンスされたもの。ライブ開催を熱望するファンの声に応える形でYT本人から明かされた形だ。
1年8ヶ月ぶりとなるソロライブは、＜UNCHAINED＞というタイトル通り、何にも縛られず縦横無尽に音楽を紡ぐYTを体感できるものとなりそうだ。チケットのオフィシャルファンクラブ“SonusNexus”先行受付は4月12日まで。プレイガイド先行受付は4月11日から。
なお、『YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA 3rd ALBUM『Talkin’ To My Hand』リリース記念イベント』は、5月に東京と大阪で、6月に名古屋で開催される。
■＜YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA LIVE 2026 UNCHAINED＞
9月17日(木) 大阪・ROCKTOWN
open18:00 / start18:30
※対バン有
9月19日(土) 東京・HAREVUTAI
open16:30 / start17:00
▼Musicians
Guitar & Vocal：Yukihide “YT” Takiyama
Bass & Vocal：Gin Kitagawa
Drums：Toshi Nagai
▼チケット
前売り：\8,500(税込) ※drink別
一般発売：4月25日(土)〜
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/yt/
・ローソン：https://l-tike.com/yukihidetakiyama/
・イープラス：https://eplus.jp/yukihidetakiyama/
【Official Fanclub SonusNexus先行受付】
受付期間：4月7日(火)21:00 〜 4月12日(日)23:59
（SonusNexus先行受付リンク）
【ぴあ プレリザーブ受付】
4月11日(土)11:00〜4月19日(日)23:59
（ぴあ プレリザーブリンク）
【ローソン プレリクエスト受付】
4月11日(土)10:00〜4月19日(日)23:59
（ローソン プレリクエストリンク）
【イープラス プレオーダー受付】
4月11日(土)10:00〜4月19日(日)23:59
（イープラス プレオーダーリンク）
■アルバムリリース記念インストアイベント
【東京】※終了したイベントは割愛
日時：5月6日(水/祝) 14:00〜 ※13:30集合
会場：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
【大阪】
日時：5月22日(金) 19:00〜
会場：ヨドバシカメラマルチメディア梅田 地下2F ヨドバシホール
【名古屋】
日時：6月15日(月) 13:00〜
会場：LIVE HOUSE CIRCUS Nagoya
内容：ミニライブ & CD ジャケットサイン会
詳細：https://bzone.co.jp/site/yt/news/260304_releeve.html
■3rdアルバム『Talkin’ to My Hand』
2026年4月8日(水)発売
【CD＋Blu-ray】JBCZ-9170 6,050円(税込)
▼CD収録曲
1. Flying Balloon
2. Talkin’ to My Hand
3. Scream!!
4. CYBERPUNK
5. Rock the Boat
6. Heroes on the Ground
7. Frontier
▼Blu-ray収録内容 ※84分
＜LIVE 2025 NEXT GIANT LEAP＞
01. Go On
02. No One of a Kind
03. Afterburner
04. Bigger on the Inside
05. Drop Down
06. Playground
07. Area 51
08. Strangers on Mars
09. Ballad in Blue
10. Celebration of the New Sun
11. Revel
12. Where My Head is
13. Jaguar
14. Echoes of the Last Runner
15. Nasty Creature
16. Ghost with Curly Red Hair
17. Tales of a World
18. Flying Balloon
関連リンク
◆Yukihide “YT” Takiyama レーベルサイト
◆Yukihide “YT” Takiyama オフィシャルサイト
◆Yukihide “YT” Takiyama オフィシャルInstagram
◆Yukihide “YT” Takiyama オフィシャルFacebook
◆Yukihide “YT” Takiyama オフィシャルYouTubeチャンネル