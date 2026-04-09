B’zをはじめとしたビッグアーティストのコンポーザー、アレンジャー、ギタリスト、ベーシストで知られるYukihide “YT” Takiyamaが9月、東京と大阪でライブ＜YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA LIVE 2026 UNCHAINED＞を開催することが発表となった。

これはアルバムリリース前日の4月7日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAにて行われた3rdアルバム『Talkin’ To My Hand』リリース記念イベントのステージ上にてアナウンスされたもの。ライブ開催を熱望するファンの声に応える形でYT本人から明かされた形だ。

1年8ヶ月ぶりとなるソロライブは、＜UNCHAINED＞というタイトル通り、何にも縛られず縦横無尽に音楽を紡ぐYTを体感できるものとなりそうだ。チケットのオフィシャルファンクラブ“SonusNexus”先行受付は4月12日まで。プレイガイド先行受付は4月11日から。

なお、『YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA 3rd ALBUM『Talkin’ To My Hand』リリース記念イベント』は、5月に東京と大阪で、6月に名古屋で開催される。

　

■＜YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA LIVE 2026 UNCHAINED＞
9月17日(木)　大阪・ROCKTOWN
open18:00 / start18:30
※対バン有
9月19日(土)　東京・HAREVUTAI
open16:30 / start17:00
▼Musicians
Guitar & Vocal：Yukihide “YT” Takiyama
Bass & Vocal：Gin Kitagawa
Drums：Toshi Nagai
▼チケット
前売り：\8,500(税込) ※drink別
一般発売：4月25日(土)〜
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/yt/
・ローソン：https://l-tike.com/yukihidetakiyama/
・イープラス：https://eplus.jp/yukihidetakiyama/
【Official Fanclub SonusNexus先行受付】
受付期間：4月7日(火)21:00 〜 4月12日(日)23:59
https://tixplus.jp/feature/sonusnexus/unchained/fc-8pE2w/
【ぴあ プレリザーブ受付】
4月11日(土)11:00〜4月19日(日)23:59
https://w.pia.jp/t/yt/
【ローソン プレリクエスト受付】
4月11日(土)10:00〜4月19日(日)23:59
https://l-tike.com/yukihidetakiyama/
【イープラス プレオーダー受付】
4月11日(土)10:00〜4月19日(日)23:59
https://eplus.jp/yukihidetakiyama/

　

■アルバムリリース記念インストアイベント
【東京】※終了したイベントは割愛
日時：5月6日(水/祝) 14:00〜 ※13:30集合
会場：タワーレコード新宿店 9Fイベントスペース
【大阪】
日時：5月22日(金) 19:00〜
会場：ヨドバシカメラマルチメディア梅田 地下2F ヨドバシホール
【名古屋】
日時：6月15日(月) 13:00〜
会場：LIVE HOUSE CIRCUS Nagoya

内容：ミニライブ & CD ジャケットサイン会
詳細：https://bzone.co.jp/site/yt/news/260304_releeve.html

　

■3rdアルバム『Talkin’ to My Hand』
2026年4月8日(水)発売
【CD＋Blu-ray】JBCZ-9170　6,050円(税込)
▼CD収録曲
1​. Flying Balloon
2​. Talkin’ to My Hand
3​. Scream!!
4​. CYBERPUNK
5​. Rock the Boat
6​. Heroes on the Ground
7​. Frontier
▼Blu-ray収録内容 ※84分
＜LIVE 2025 NEXT GIANT LEAP＞
01​. Go On
02​. No One of a Kind
03​. Afterburner
04​. Bigger on the Inside
05​. Drop Down
06​. Playground
07​. Area 51
​08​. Strangers on Mars
09​​. Ballad in Blue
10​. Celebration of the New Sun
11​. Revel
12​. Where My Head is
13​. Jaguar
14​. Echoes of the Last Runner
15​. Nasty Creature
16​. Ghost with Curly Red Hair
17​. Tales of a World
18​. Flying Balloon

　

