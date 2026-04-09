B級フード研究家のノジーマこと野島慎一郎です。僕の地元・東京都清瀬市には「やきとりさんきゅう」という店があって、そこはやきとりが1本39円という嘘みたいな価格で販売しているんですよね。しかも、たまにやきとり無料とかいう意味不明なイベントも開催したりしていて。やきとりを何本食べてもタダ！ 100本食べても無料！「やきとりさんきゅう清瀬店」が衝撃イベントを開催https://t.co/CeOyxfZbRh— ガジェット通信（公