グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）のGEONWOO（ゴヌ）が、活動休止することが8日、発表された。GEONWOOは同日、Mnet Plusにて直筆でコメントを公開した。【写真】ショーケースを満喫するALD1所属事務所「WAKEONE」は、オンライン上で提起された不適切な表現での発言について、経緯説明をした上で謝罪。「当社との協議の末、自己を見