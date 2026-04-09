活動休止のALPHA DRIVE ONE・GEONWOO（ゴヌ）、直筆で謝罪「自分自身を改めて真剣に見つめ直す」【直筆メッセージ全文】

活動休止のALPHA DRIVE ONE・GEONWOO（ゴヌ）、直筆で謝罪「自分自身を改めて真剣に見つめ直す」【直筆メッセージ全文】