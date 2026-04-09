活動休止のALPHA DRIVE ONE・GEONWOO（ゴヌ）、直筆で謝罪「自分自身を改めて真剣に見つめ直す」【直筆メッセージ全文】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）のGEONWOO（ゴヌ）が、活動休止することが8日、発表された。GEONWOOは同日、Mnet Plusにて直筆でコメントを公開した。
【写真】ショーケースを満喫するALD1
所属事務所「WAKEONE」は、オンライン上で提起された不適切な表現での発言について、経緯説明をした上で謝罪。「当社との協議の末、自己を見つめ直す時間を持つことを決定しました。そのため、現在準備中の活動およびファンコンサートには参加いたしません。当面の間、ALPHA DRIVE ONEはキム・ゴヌを除く7人体制で活動予定です」と発表した。
同日、GEONWOOは直筆メッセージを公開。「私の未熟な言動により、多くの方々にご心配をおかけし、失望させる姿をお見せしてしまいました。 今回のことで傷つかれたすべての方々に、改めてお詫び申し上げます」と謝罪し、「今回の出来事を通して、自分の行動がどれほど愚かであったのか、自分がどれほど未熟な人間であるのかを痛感しました。 これからは一瞬一瞬、責任感を持って行動し、二度とこのようなことが繰り返されないよう深く反省し、注意してまいります。 自分自身を改めて真剣に見つめ直す時間を持ち、より成熟した人間として戻ってこられるよう最善を尽くします」とつづった。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
GEONWOOは、 2003年4月11日生まれ。
【直筆メッセージ全文】
こんにちは、ALPHA DRIVE ONEのGEONWOOです。
まず、私たちを応援してくださるファンの皆さま、そしていつも共に努力しているALPHA DRIVE ONEのメンバーたち、さらに現場でご苦労されているスタッフの皆さま、そして私たちのために尽力してくださるすべてのスタッフの皆さまにお詫び申し上げます。 私の未熟な言動により、多くの方々にご心配をおかけし、失望させる姿をお見せしてしまいました。 今回のことで傷つかれたすべての方々に、改めてお詫び申し上げます。
デビュー前から今までいただいてきた大きな愛を決して当然のこととは思っておりません。 それにもかかわらず、私の未熟さによって、応援してくださるファンの皆さまに恩返しするという誓いに反する姿を見せてしまったことについて、自分自身に失望し、後悔しています。
今回の出来事を通して、自分の行動がどれほど愚かであったのか、自分がどれほど未熟な人間であるのかを痛感しました。 これからは一瞬一瞬、責任感を持って行動し、二度とこのようなことが繰り返されないよう深く反省し、注意してまいります。
自分自身を改めて真剣に見つめ直す時間を持ち、より成熟した人間として戻ってこられるよう最善を尽くします。
改めて、すべての皆さまに心よりお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
キム・ゴヌ
【「WAKEONE」報告全文】
ALPHA DRIVE ONE キム・ゴヌ関連
事実関係の確認および今後の対応についてのご案内
こんにちは、WAKEONEです。
まず、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）を大切にし応援してくださるファンの皆様に、立場表明が遅れた点、深くお詫び申し上げます。
当社は所属アーティストが安定した環境で活動に専念できるよう支援し、アーティストとして求められる基本的な態度と基準を備えられるよう管理すべき立場にあります。しかし、それを十分に果たせなかった点について重く責任を感じています。
オンライン上で提起されたキム・ゴヌの発言に関して、事実関係をご説明いたします。本件はデビュー前コンテンツ撮影現場で発生しました。当時キム・ゴヌはカメラがオンになっていることに気づかないまま、不適切な表現で不満を口にしました。当該発言は特定の人物を非難したり、人格攻撃を意図したものではなく、独り言のような形で出たものでした。しかし、いかなる場合であっても不適切な発言であったことに変わりはありません。この件により不快な思いをされた現場関係者の皆様に改めて深くお詫び申し上げます。また、ファンの皆様にご心配をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。
事件発生直後、制作陣に謝罪の意を伝え、当社としては当事者間のコミュニケーションにより解決したものと判断しておりました。また、制作陣に追加的な負担をかける可能性を考慮し、別途の立場表明は行いませんでした。しかしその後、オンライン上で事実と異なるさまざまな疑惑が提起され、各内容の真偽確認に時間を要したため、対応が遅延しました。本件以外に現在オンライン上で提起されている複数の疑惑は事実ではありません。未確認情報の無分別な拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。それにもかかわらずファンの皆様に迅速にお知らせできなかった点は当社の明確な判断不足でした。
キム・ゴヌは今回の件を深く反省しています。当社との協議の末、自己を見つめ直す時間を持つことを決定しました。そのため、現在準備中の活動およびファンコンサートには参加いたしません。当面の間、ALPHA DRIVE ONEはキム・ゴヌを除く7人体制で活動予定です。ただし、活動休止前に撮影・制作が完了している番組および一部コンテンツは、予定通り公開される可能性がある点、ご了承ください。
当社は対内外コミュニケーション体制全般を見直すとともに、アーティスト管理体系についても再点検しております。不十分だった部分を精査し、基準と管理体制を補完し、今後はより迅速かつ責任ある案内が行われるよう対応プロセスを整備いたします。また同様の事例が再発しないよう、アーティストに対する教育と支援も継続的に強化してまいります。
ALPHA DRIVE ONEは一つの夢に向かって進んでいるチームです。すべてのメンバーが安定した環境の中で活動できるよう、所属事務所としてさらに努力いたします。ファンの皆様の温かい応援と関心をお願いいたします。
WAKEONEより
【写真】ショーケースを満喫するALD1
所属事務所「WAKEONE」は、オンライン上で提起された不適切な表現での発言について、経緯説明をした上で謝罪。「当社との協議の末、自己を見つめ直す時間を持つことを決定しました。そのため、現在準備中の活動およびファンコンサートには参加いたしません。当面の間、ALPHA DRIVE ONEはキム・ゴヌを除く7人体制で活動予定です」と発表した。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。2025年12月3日には先行公開曲「FORMULA」をリリースし、26年1月12日にアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューした。
GEONWOOは、 2003年4月11日生まれ。
【直筆メッセージ全文】
こんにちは、ALPHA DRIVE ONEのGEONWOOです。
まず、私たちを応援してくださるファンの皆さま、そしていつも共に努力しているALPHA DRIVE ONEのメンバーたち、さらに現場でご苦労されているスタッフの皆さま、そして私たちのために尽力してくださるすべてのスタッフの皆さまにお詫び申し上げます。 私の未熟な言動により、多くの方々にご心配をおかけし、失望させる姿をお見せしてしまいました。 今回のことで傷つかれたすべての方々に、改めてお詫び申し上げます。
デビュー前から今までいただいてきた大きな愛を決して当然のこととは思っておりません。 それにもかかわらず、私の未熟さによって、応援してくださるファンの皆さまに恩返しするという誓いに反する姿を見せてしまったことについて、自分自身に失望し、後悔しています。
今回の出来事を通して、自分の行動がどれほど愚かであったのか、自分がどれほど未熟な人間であるのかを痛感しました。 これからは一瞬一瞬、責任感を持って行動し、二度とこのようなことが繰り返されないよう深く反省し、注意してまいります。
自分自身を改めて真剣に見つめ直す時間を持ち、より成熟した人間として戻ってこられるよう最善を尽くします。
改めて、すべての皆さまに心よりお詫び申し上げます。
申し訳ございません。
キム・ゴヌ
【「WAKEONE」報告全文】
ALPHA DRIVE ONE キム・ゴヌ関連
事実関係の確認および今後の対応についてのご案内
こんにちは、WAKEONEです。
まず、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）を大切にし応援してくださるファンの皆様に、立場表明が遅れた点、深くお詫び申し上げます。
当社は所属アーティストが安定した環境で活動に専念できるよう支援し、アーティストとして求められる基本的な態度と基準を備えられるよう管理すべき立場にあります。しかし、それを十分に果たせなかった点について重く責任を感じています。
オンライン上で提起されたキム・ゴヌの発言に関して、事実関係をご説明いたします。本件はデビュー前コンテンツ撮影現場で発生しました。当時キム・ゴヌはカメラがオンになっていることに気づかないまま、不適切な表現で不満を口にしました。当該発言は特定の人物を非難したり、人格攻撃を意図したものではなく、独り言のような形で出たものでした。しかし、いかなる場合であっても不適切な発言であったことに変わりはありません。この件により不快な思いをされた現場関係者の皆様に改めて深くお詫び申し上げます。また、ファンの皆様にご心配をおかけした点、心よりお詫び申し上げます。
事件発生直後、制作陣に謝罪の意を伝え、当社としては当事者間のコミュニケーションにより解決したものと判断しておりました。また、制作陣に追加的な負担をかける可能性を考慮し、別途の立場表明は行いませんでした。しかしその後、オンライン上で事実と異なるさまざまな疑惑が提起され、各内容の真偽確認に時間を要したため、対応が遅延しました。本件以外に現在オンライン上で提起されている複数の疑惑は事実ではありません。未確認情報の無分別な拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。それにもかかわらずファンの皆様に迅速にお知らせできなかった点は当社の明確な判断不足でした。
キム・ゴヌは今回の件を深く反省しています。当社との協議の末、自己を見つめ直す時間を持つことを決定しました。そのため、現在準備中の活動およびファンコンサートには参加いたしません。当面の間、ALPHA DRIVE ONEはキム・ゴヌを除く7人体制で活動予定です。ただし、活動休止前に撮影・制作が完了している番組および一部コンテンツは、予定通り公開される可能性がある点、ご了承ください。
当社は対内外コミュニケーション体制全般を見直すとともに、アーティスト管理体系についても再点検しております。不十分だった部分を精査し、基準と管理体制を補完し、今後はより迅速かつ責任ある案内が行われるよう対応プロセスを整備いたします。また同様の事例が再発しないよう、アーティストに対する教育と支援も継続的に強化してまいります。
ALPHA DRIVE ONEは一つの夢に向かって進んでいるチームです。すべてのメンバーが安定した環境の中で活動できるよう、所属事務所としてさらに努力いたします。ファンの皆様の温かい応援と関心をお願いいたします。
WAKEONEより