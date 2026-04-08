猫と「相性が良い人」に共通する5つの特徴 1.動作がゆっくりで落ち着いている 猫は動くものに敏感な動物ですが、自分の体よりも大きな人間が急に動くと「攻撃されるかも！」と身構えてしまいます。 猫に好かれる人は、部屋を歩くときや立ち上がるとき、常にスローモーションを意識しているような落ち着きがあります。 バタバタと走り回ったり、大きな音を立ててドアを閉めたりしないため、猫にと