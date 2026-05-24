私（リナ）は現在、妊娠8ヶ月。夫のタクマは奨学金を借りて大学に行き、今も毎月の給料から返還しつづけています。弟のカズヤくんも同じ条件だったと聞いています。しかしある日、義実家に呼ばれた私たち夫婦とカズヤくんは、「奨学金の残りを全額返還してやったから、老後の面倒を見てほしい」とお願いされました。そこで私は切り出したのです。「だったら私の大学費用を負担してくれたウチの親にも、同じだけのことをするべきで