大分県内のレギュラーガソリン価格は、3週連続で値下がりとなりました。アメリカとイランが即時停戦で合意したことを受け、原油の先物価格が急落していますが先行きは不透明です。 資源エネルギー庁によりますと、6日時点の県内のレギュラーガソリンの平均価格は、1リットルあたり172.1円、ハイオクは183.2円で、3週連続の値下がりとなりました。 また、軽油は1日から暫定税率が廃止されたことが反映され、前