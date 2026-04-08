子どもを信じて「待つ」ことの真価…保護者が心がけたい「見守る姿勢」グラウンドで泥だらけになりながら仲間と白球を追う我が子の姿。それは何物にも代えがたい喜びである一方で、親として気が気でない瞬間も多いものです。「忘れ物はなかったっけ？」「コーチの教えはちゃんと守れているかな」「チームメートとうまくやれているだろうか……」。祈るような気持ちでグラウンドを見つめる保護者も少なくないかもしれません。今