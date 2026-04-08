子どもを信じて「待つ」ことの真価…保護者が心がけたい「見守る姿勢」

グラウンドで泥だらけになりながら仲間と白球を追う我が子の姿。それは何物にも代えがたい喜びである一方で、親として気が気でない瞬間も多いものです。「忘れ物はなかったっけ？」「コーチの教えはちゃんと守れているかな」「チームメートとうまくやれているだろうか……」。祈るような気持ちでグラウンドを見つめる保護者も少なくないかもしれません。

今回は、良かれと思って子どもに手や口を出してしまうママ・パパの心の整え方について、First-Pitchのポッドキャスト番組「野球ママへの応援歌」より、プロアスリートから部活動、ビジネスパーソンまで幅広くサポートしているメンタルトレーナーの柴田梨恵子さんとともに考えていきましょう。

学童野球の保護者にとって、永遠のテーマとも言えるのが「見守る」という姿勢です。ただ漫然と練習を眺めていればいいわけではなく、かといって先回りして世話を焼きすぎるのも考えもの。柴田さんは「保護者のメンタルが整っていることが、そのまま子どもに良い影響を与えます。ママ・パパ自身が心に余裕を持ち、自分を大切にできている状態こそが、適切なサポートの第一歩です」と指摘します。

忙しい日々の中で仕事や家事などに追われていると、親の心には余裕がなくなりがちです。すると、子どもの小さな失敗が許せなかったり、待つことができなくなったりし、ついつい「早くしなさい」「あれは持ったの？」と口出しする悪循環になることも……。

しかし、子どもへ目を向ける前に、「まずは頑張っているご自身を認めてあげることが大切ですよ」と柴田さんは諭します。同じ悩みを持つママ・パパ同士で「私たち、よくやってるよね」と声を掛け合い、自分を追い詰めない環境を作ることが、結果として子どもを穏やかに見守る力につながると言います。

よくある例として挙げたのが、野球の活動中にある選手が何か持ち物を探していることに気づき、周囲の保護者が慌てて一緒に探し回るという光景です。ここでは本来、どのような対応をするといいのでしょうか。

大人がすぐに解決してしまうと、子どもは「誰かが気づいてくれる」と無意識に甘えてしまうことにつながります。将来、自立した選手、そして大人へと成長するには、自分でどう対処すべきか、誰に助けを求めるべきかを考えるプロセスこそが、何よりの学びとなるのです。

子どもの小さな失敗は“成長の肥料”…大人の「一瞬の我慢」が育む自立心

親が先回りして失敗の芽を摘んでしまうことは、厳しい言い方をすれば「子どもの成長のチャンスを奪っている」ことにもなりかねません。実際、学童野球で至れり尽くせりの環境にいた子どもが、上のステージに進んだ途端に忘れ物が増えたり、自分で準備できなくなったりするケースも多くあります。我が子の将来を思い描き、あえて「手を出さない」選択をすることも、見守ることの一環なのです。

それでもつい口を出したくなるのが親心……。そんな時、柴田さんは「一度深く呼吸をしてみてください。言いたい言葉を飲み込むのは苦しいことですが、その一瞬の我慢が子どもの自立心を育てると考えてほしいです」とアドバイスを送ります。

失敗を経験した子どもほど、ピンチの場面でどうすべきか自ら考え、仲間と励まし合えるようになる相乗効果を生むことも。命に関わるような危険がある場合を除き、小さな失敗は“成長の肥料”と捉え、大人にはどっしり構える姿勢が求められます。

最後に柴田さんはこう締めくくります。「見守ることは、突き放すことではありません。子どもが失敗した時、それを責めるのではなく『次はどうすればいいかな』と一緒に考えられる心の余白を持つことです。ママ・パパが自分の時間を楽しみ、笑顔でいることが、子どもも安心して野球に打ち込むことができるのではないでしょうか。完璧な親である必要はありませんよ！」。

子どもと一緒に親も成長していく。そんな前向きな気持ちで一歩引いたところから応援し続けることが、結果として親子にとってベストな関係構築につながるようです。（First-Pitch編集部）