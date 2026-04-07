歌舞伎役者の市川團十郎さんが2026年4月6日にブログを更新し、14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）との旅行について振り返った。中東情勢の余波...「日本の旅行最高でした」團十郎さんは3日、麗禾さんと2人で旅に出たと報告していた。海辺でカメラを構える團十郎さんの写真を披露した際は、撮影した娘を「麗禾うま、、」と称えている。5日夜には13歳長男・勸玄くん（市川新之助）も合流し、3人でチェスをしたなどと伝えた。6日には静