歌舞伎役者の市川團十郎さんが2026年4月6日にブログを更新し、14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）との旅行について振り返った。

中東情勢の余波...「日本の旅行最高でした」

團十郎さんは3日、麗禾さんと2人で旅に出たと報告していた。海辺でカメラを構える團十郎さんの写真を披露した際は、撮影した娘を「麗禾うま、、」と称えている。5日夜には13歳長男・勸玄くん（市川新之助）も合流し、3人でチェスをしたなどと伝えた。

6日には静岡・熱海城の写真やアイス店での様子を公開。夕方には「かえろうか、」と題したエントリーで「今回の旅終わりです」といい、

「本当は麗禾と二人で海外に行こうとしてましたが、アメリカ イスラエル イラン の戦争もあり延期しようと話しました。麗禾も理解してくれて、温泉旅行になりました」

と、中東情勢の影響があったことを明かした。旅を振り返って「すごく素敵な時でした、ありがとう 幸せかんじた」ともいい、同日夜には「日本の旅行最高でした。麗禾も今寝る前に、幸せだった、ありがとう、って言ってくれたの嬉しかった」と記した。

ブログのコメント欄には、「素敵な親子旅になってよかったですね」「カンカンのイケメンぶりに目が行きがちだけど レイカちゃんももうすっかり娘さんねぇ」「私は麗禾ちゃんを拝見する時に...いつも麻央さんが重なります 素敵にご成長なさってますね！」といった声が寄せられている。