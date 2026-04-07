高校生が熊本の街を散策しながら国際交流です。熊本信愛女学院の生徒が台湾の高校生に熊本の街を案内しました。 熊本市中央区にある熊本信愛女学院に訪れたのは台湾の姉妹校、衛理女子高級中学の生徒たち。両校は2006年の提携以来交流を続けていて、今回は修学旅行の一環で熊本を訪れました。 ■衛理女子高級中学の生徒「We want to go to animate（アニメイト行きたい）」■信愛女学院生徒「あ～！アニメイト！」生徒