盗塁王4度の周東とGG賞7度の源田■西武 8ー6 ソフトバンク（7日・ みずほPayPayドーム）究極の対決となった。ソフトバンクの周東佑京外野手が7日、みずほPayPayドームで行われた西武戦に「1番・中堅」で出場。3回の第2打席でプロ野球ファン垂涎の対決が実現し、ファンも注目した。周東は投手・隅田の足元を抜けるような緩いゴロを放った。これを軽快に処理したのが守備職人の遊撃の源田だった。源田は二塁ベース後方で捕球する