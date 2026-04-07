プロボクシングの元世界2階級制覇王者・畑山隆則氏（50）が、2026年4月6日に公開されたユーチューブ動画「竹原テレビ」に出演し、WBC世界バンタム級2位・那須川天心（帝拳、27）の再起戦について「天心の不利は否めない」との見解を示した。「どうやって予想してもボクシングのキャリアが違う」那須川は25年11月にWBC世界バンタム級王座決定戦に出場し、元世界王者・井上拓真（大橋、30）と王座を争った。試合は、那須川がスピード