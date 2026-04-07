神奈川県には、江戸時代より創建された神社と共に、目を見張るほどの景色が堪能できる場所があります。 今回は、神奈川県箱根町の素敵な観光スポットを紹介しましょう。 玉簾の瀧―神奈川県箱根町 天成園は、もともとは小田原藩主稲葉氏の別邸。大正12年の関東大震災で滝の周辺が山崩れして埋まってしまったが、昭和になって掘り起こされた。60余年前に温泉宿として開業。現在の姿に全面改修されて庭園が整備さ