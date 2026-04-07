沖縄県の辺野古沖で小型船2隻が転覆し女子高校生と船長が死亡した事故で、女子高校生の遺族が「『抗議船』に乗ることを全く知らなかった」などと訴えました。文部科学省は、生徒が座り込みなどの抗議活動に参加していないか、京都府に対し確認を求めています。■“事実の解明のため”父親の思い…ネット上のサイトに「もし、私が『辺野古・ボート』という単語にもっと敏感に反応できていたとしたら。考えていくとやりきれない思い