仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』、氷川誠＜G7＞、葵るり子＜G6＞、津上翔一のキャラクターポスターが公開された。＞＞＞キャラクターポスター3種をチェック！（写真3点）2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）