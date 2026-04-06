タレントのりんごちゃんが、“別人級に変身”した衝撃ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】りんごちゃん 約10kg減量したビフォーアフター2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組「熱狂マニアさん！」で、運動はせず缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦。体重は88kgから81.5kgになり、6.5kgの減量が注目されていた。その約2カ月後にも同じ番組でダイエット企画の第2弾に挑戦し、低糖質・低カ