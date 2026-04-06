2004年のライブドアによるプロ野球・近鉄バファローズの裏側では何が起きていたのか。実業家の堀江貴文さんは「30億〜40億円の赤字を出していた近鉄を2年で黒字化できる計算だったが、球界の『老害』に潰されてしまった。それでも、結果的に100億円を超す『棚ぼた』を得ることができた」という――。※本稿は、藤田晋、堀江貴文『心を鍛える』（角川文庫）の一部を再編集したものです。■なぜプロ野球球団の買収に乗り出したのか離