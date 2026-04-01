◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト８―３広島（３１日・神宮）傘の花が咲き乱れ、東京音頭が何度も鳴り響いた。試合終了後の勝利のあいさつ。ヤクルト・池山隆寛監督（６０）を始め、コーチ、選手のハイタッチの列に球団公式マスコットつば九郎の姿があった。神宮開幕戦に合わせて活動を再開。「つば九郎も帰ってきて、より盛り上がるはず」と指揮官。前年最下位チームとしては０２年阪神以来２４年ぶりの開幕４連勝で、単独首位。