アーリング・ハーランド擁するマンチェスター・シティの怪物ストライカーが、またしても規格外のニュースを届けた。『SPORTbible』によると、プレミアリーグ得点王として君臨する25歳は、世界にわずか150台しか存在しない超希少車「マイバッハ・ヴァージル・アブロー」を購入したという。高級住宅街での目撃情報も相次いでいる。『The Sun』によれば、その価格は約40万ポンド（約8400万円）にのぼるようだ。この特別な一台は、2021