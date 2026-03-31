アーリング・ハーランド擁するマンチェスター・シティの怪物ストライカーが、またしても規格外のニュースを届けた。



『SPORTbible』によると、プレミアリーグ得点王として君臨する25歳は、世界にわずか150台しか存在しない超希少車「マイバッハ・ヴァージル・アブロー」を購入したという。高級住宅街での目撃情報も相次いでいる。『The Sun』によれば、その価格は約40万ポンド（約8400万円）にのぼるようだ。





: Erling Haaland has purchased a £400,000 ultra-rare Mercedes.



The limited edition Maybach Virgil Abloh is one of just 150 models, and was produced in co-operation with the late Louis Vuitton artistic director.



@TheSunFootball pic.twitter.com/usYU2z4nwN — City HQ (@City_hq) March 30, 2026

この特別な一台は、2021年に惜しまれつつこの世を去ったファッション界の天才、ヴァージル・アブロー氏の遺産とも言える限定モデルで、外観は艶やかな黒と砂のようなベージュの2トーンで彩られ、内装の随所には彼のブランドロゴが刻まれている。時速100キロまでわずか4.5秒で到達する圧倒的な加速力も兼ね備えているという。愛車のパワーを背に、ライバルを絶望させるゴールを叩き込む準備は、すでに整っているのかもしれない。