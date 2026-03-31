アーリング・ハーランドが“超激レア車”を購入！ 世界に150台しかない「走る芸術品」に約8400万円を投じる
アーリング・ハーランド擁するマンチェスター・シティの怪物ストライカーが、またしても規格外のニュースを届けた。
『SPORTbible』によると、プレミアリーグ得点王として君臨する25歳は、世界にわずか150台しか存在しない超希少車「マイバッハ・ヴァージル・アブロー」を購入したという。高級住宅街での目撃情報も相次いでいる。『The Sun』によれば、その価格は約40万ポンド（約8400万円）にのぼるようだ。
愛車のパワーを背に、ライバルを絶望させるゴールを叩き込む準備は、すでに整っているのかもしれない。
: Erling Haaland has purchased a £400,000 ultra-rare Mercedes.— City HQ (@City_hq) March 30, 2026
The limited edition Maybach Virgil Abloh is one of just 150 models, and was produced in co-operation with the late Louis Vuitton artistic director.
@TheSunFootball pic.twitter.com/usYU2z4nwN