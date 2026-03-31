俳優の貫地谷しほり（40）が3月31日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所「ABP inc.」との契約を満了し、4月より独立することを発表した。【写真】桜の花びらとともに…感謝を伝えた貫地谷しほり貫地谷は「皆様に突然ですがご報告です」の書き出しで「本日2026年3月31日をもって所属事務所 ABP inc.との契約を満了し退所することとなり、4月より独立することとなりました」と報告。中学2年生の頃にスカウトされ芸能界入