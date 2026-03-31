予想外すぎるホワイトデーのお返し。届いたのはスイーツではなく、義父渾身の……。今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆義父に初めてチョコレートを渡した飯塚明紀さん（仮名・34歳）は、バレンタインデーの少し後たまたま義父に会う用事があり、せっかくだからとチョコレートを手渡しました。「結婚して5年経ちますが、初めてチョコをプレゼントしました。毎年お米を送ってくれるのでそのお礼