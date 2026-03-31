普段は信頼している相手でも、ふとした瞬間に信じられない部分が見えてドン引きしてしまう事もある。投稿を寄せた30代女性（事務・管理／年収500万円）は、ある会社の営業部で事務職として働いている。入社して数年目で、直属の上司は「感情的にならず論理的に会話ができるとてもいい上司」だと書いてる。女性はこの上司を心から尊敬していたそうだが、ある出来事をきっかけに評価は急降下した。（文：篠原みつき）「延長して欲し