King & Princeの最新シングル「Waltz for Lily」が、3月31日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。デビューシングル「シンデレラガール」（2018年6月4日付）から18作連続、通算18作目のシングル1位となった。【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン初週売上は31.3万枚で、史上初となるデビューシングルから18作連続初週売上30万枚超え【※1】を達成。歴代1位の「デビュー（1st）シン