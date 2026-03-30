放課後等デイサービスを併設した福祉の拠点施設「だんのはるオーガニックケアガーデン」が大分市に完成し、30日開所式が行われました。 【写真を見る】放課後等デイサービス併設の交流施設が完成「育ち合う場」を目指して始動大分 この施設は、NPO法人「おおいた子ども支援ネット」が旧修道会の建物を耐震改修し、放課後等デイサービスを中心とした「育ち合う場」を目指して開設しました。