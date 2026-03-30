50年以上、徳島と和歌山を結んできた海の便がなくなります。南海電鉄は3月30日、南海フェリー事業を2028年3月末をめどに撤退すると発表しました。 撤退が発表されたのは、徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーです。南海フェリーは1975年に設立され、現在は徳島市東沖洲と和歌山市の間を、1日8往復、運航しています。 親会社の南海電鉄によりますと、1995年度に97万人だった旅客数は、明石海峡大橋の開通に伴