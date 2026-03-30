創業80年以上の歴史を持つ墨田中央病院は、東京都墨田区に根ざした地域密着型の病院です。外来診療から入院、退院後の在宅支援まで、幅広い医療サービスを提供し、地域の“かかりつけ医”として信頼を集めています。今回は、そんな墨田中央病院で活躍する1年目の看護師と採用担当者に、職場の魅力や働きやすさについて伺いました。※掲載している内容は取材当時（2025年11月）の情報です 「先輩がみんな優しい」上