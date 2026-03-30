4月4日（土）あさ9時25分からTBSにて放送が決定した、Production I.Gによるアニメ『リラックマ』の#1の先行カットが公開。また幾田りらが歌う主題歌『stay with me』の配信リリースが決定、描き下ろしジャケットも公開された。＞＞＞第1話先行カットや描き下ろしジャケットをチェック！（写真6点）アニメ『リラックマ』＃1 の先行カットが公開された。夜、ヘッドフォンをつけてパソコンを操作するリラックマは眠いのかな？どこか