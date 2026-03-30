俳優の町田啓太（35）が川崎市で日本テレビの主演ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（4月11日スタート、土曜後9・00）の制作会見に出席した。フリースクールが舞台で甘すぎるスタッフを演じる。撮影現場では子供たちの元気に圧倒され、共演者で3人の子を持つ藤本美貴（41）に相談したという。「いい意味で適当に」と助言され「楽になりました」。会見は子供たちが遊ぶ中で行われ、規則を重んじるスタッフ役の松本穂香（29）は