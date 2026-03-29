『リブート』（TBS系）最終話では、主人公たちの帰るべき場所が描かれた。 参考：『リブート』最終回に北村匠海がサプライズ出演永瀬廉から“リブート”した冬橋航役に 前話ラストで絶対絶命の危機に陥った早瀬（鈴木亮平）を救ったのは霧矢（藤澤涼架）だった。冬橋（永瀬廉）は合六（北村有起哉）から組織を奪うと宣言。早瀬は合六に100億と引き換えに夏海（戸田恵梨香）を解放し、組織から引退するよ