山形県新庄市で28日午後、住宅の脱衣場から煙が上がり木造総2階建ての住まい1棟が全焼する火事がありました。この火事で、火元の家に住む男性が煙を吸い病院へ運ばれました。28日午後3時前、新庄市松本の会社員早坂雄太郎さん（39）の住まいから「黒い煙が見える」と近所の住民から119番通報がありました。火は通報からおよそ2時間後に消し止められましたが、この火事で、木造総2階建ての住まい1棟が全焼しました。また、出火時に