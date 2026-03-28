未発表の次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Fold8 Wide」、「Galaxy Z Flip8」と見られる型番が認証を通過
|次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold8」と「Galaxy Z Fold8 Wide」、「Galaxy Z Flip8」と見られる製品が認証通過！写真は既存のFold7とFlip7
既報通り、携帯電話関連の世界最大の業界団体であるGSMA（Global System Mobile Association）が運営する国際移動体装置識別番号（International Mobile Equipment Identity：IMEI）のデータベースにおいてSamsung Electronics（以下、Samsung）の未発表な次期フォルダブルスマートフォン（スマホ）と見られる開発機「Q8（型番：SM-F976U）」および「H8（型番：SM-F971U）」、「B8（型番：SM-F776U）」が登録されています。
一方、新たに中華人民共和国（以下、中国）の国家認証認可監督管理委員会（CNCA）の委託を受けて認証や審査登録を実施する機関である中国質量認証中心（China Quality Certification Centre：CQC）においてこれらの3機種の中国向けモデル「Galaxy Z Fold8（型番：SM-F9760）」および「Galaxy Z Fold8 Wide（型番：SM-F9710）」が2026年3月18日（水）付、「Galaxy Z Flip8（型番：SM-F7760）」が2026年3月17日（火）付で中国強制製品認証（China Compulsory Certiﬁcation：CCC）を通過していることが公開されています。
Samsungでは前述通りにその年の後半に画面が折り畳めるフォルダブルスマホであるGalaxy Zシリーズを2019年より投入しており、画面を折り畳んで閉じた状態では普通のスマホとして使え、開くとタブレット級の大画面になる横開き型のGalaxy Z Foldシリーズと、画面を折り畳んで閉じた状態では非常にコンパクトになって持ち歩きやすく、開くと普通のスマホとして使える縦開き型のGalaxy Z Flipシリーズを展開しています。
Galaxy Zシリーズも今年で8世代目となり、現時点では未発表なので製品名は不明ですが、これまで通りであれば、Galaxy Z Fold8およびGalaxy Z Flip8となります。さらに昨年は「Galaxy Z Fold7（型番：SM-F966*）」や「Galaxy Z Flip7（型番：SM-F766*）」に加え、Galaxy Z Flipシリーズの初の廉価版である「Galaxy Z Flip7 FE（型番：SM-F761*）」が登場しました。なお、Galaxy Z Foldシリーズには3つ折りの「Galaxy Z TriFold（型番：SM-F968*）」も2025年12月に発売されています。
そうした中で新たに次期フォルダブルスマホとしてSM-F976*およびSM-F971*、SM-F776*の存在が明らかになり、SM-F976*とSM-F776*はこれまで通りにGalaxy Z Fold8とGalaxy Z Flip8になると見られますが、SM-F971*は過去にない新しいラインナップとなり、数字の末尾がGalaxy Z Flip7 FEと同じ1となっているため、これまでは同様にGalaxy Z Fold8の廉価版となるGalaxy Z Fold8 FEになるのではないかと考えられていたものの、CADデータからより横幅の広いモデルになるとされ、仮にGalaxy Z Fold8 Wideと呼ばれています。
認証ではGalaxy Z Fold8およびGalaxy Z Fold8 Wideは最大45W、Galaxy Z Flip8は最大25Wの急速充電に対応していることが示されており、これまではGalaxy Z Fold7が最大25Wの急速充電しか対応していなかったため、ようやくGalaxy Z Foldシリーズも充電周りが強化されるようです。ただし、認証では最大45Wまでとなっているものの、実際の製品では違っているというケースもあるため、現時点では最大45Wになる可能性があるということになります。
|機種
|Galaxy Z Fold8
|Galaxy Z Fold8 Wide
|Galaxy Z Flip8
|サイズ
|158.4×143.2×4.5mm
158.4×72.8×9mm
|123.9×161.4×4.9mm
123.9×82.2×9.8mm
|ー
|メインディスプレイ
|8.0インチ
|7.6インチ
|6.9インチ
|カバーディスプレイ
|6.5インチ
|5.4インチ
|4.1インチ
|チップセット（SoC）
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
|Exynos 2600
|内蔵メモリー（RAM）
|12GB、16GB
|12GB
|内蔵ストレージ
|256GB、512GB、1TB
|256GB、512GB
|電池容量
|5000mAh
|5000mAh
|4300mAh
|急速充電
|最大45W
|最大45W
|最大25W
|ワイヤレス充電
|最大25W
|最大25W
|最大15W
なお、各機種ともに恐らく例年通りに2026年7〜8月に発表・発売されると予想され、日本でも少なくともGalaxy Z Fold8とGalaxy Z Flip8については発売されると見られるほか、直近ではSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンはかなり日本市場でのGalaxy製品の展開に力を入れているようですし、昨年も開発段階ではGalaxy Z Flip7 FEを日本で発売する準備を進めていて検討はしていたようですので、Galaxy Z Fold8 Wideの発売も期待したいところです。
記事執筆：memn0ck
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