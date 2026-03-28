アップルが新たな「スマートホームセンサー」を開発していると報じられています。 ブルームバーグによれば、アップルはスマートホーム向けの新製品を3つ開発しているとのこと。以下の製品が挙げられています。 回転式スクリーンを備えた卓上ロボット 「Apple Intelligence」と顔認証を搭載したスマートホームハブ ホームセキュリティ管理用の小型センサー このホームセキュリティ管理用の小型センサーは「J45