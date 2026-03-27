アイドルグループ「ME:I（ミーアイ）」元メンバーの加藤心が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新たな事務所に所属したことを報告した。 【写真】加藤心の新しい一歩今後はアーティストに！ 加藤は「この度エビス・プロ所属になりました」と事務所所属を報告。「何事にも感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」と決意表明した。移籍後初の仕事も報告。