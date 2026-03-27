アイドルグループ「ME:I（ミーアイ）」元メンバーの加藤心が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。新たな事務所に所属したことを報告した。



【写真】加藤心の新しい一歩 今後はアーティストに！

加藤は「この度エビス・プロ所属になりました」と事務所所属を報告。「何事にも感謝の気持ちを忘れずに、誠心誠意向き合い一生懸命頑張っていきます！」と決意表明した。移籍後初の仕事も報告。「とても楽しい撮影とインタビューでした」と知らせた。投稿には新しい宣材写真を添えた。事務所の公式サイトでは、加藤の肩書として「アーティスト」と記されている。



加藤は、2019年1月に韓国のガールズグループ「Cherry Bullet」のメンバーとしてアイドルデビュー。同年12月に同グループを脱退した。2024年には「ME:I」メンバー・COCOROとして再アイドルデビューを果たし、同年末のNHK紅白歌合戦にも出場した。2025年3月からは「治療と休養に専念するため」として活動を休止。同年12月31日をもって、専属マネジメント契約が満了し、ME:Iから卒業していた。



（よろず～ニュース編集部）