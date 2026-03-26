オーディオとは何か？を探るYouTuber＆ブロガー『みかささん / Audio House Mikasa』をご紹介します。オーディオとは何か？を探るYouTuber＆ブロガー『みかささん / Audio House Mikasa』今週のピックアップ『【体験談】防音室に6年住んでわかった。良い音と居心地のリアルを話します』――まずは簡単に自己紹介をお願いしますみかささん：「『みかさ』という名前で活動してます。専用のオーディオルームで音楽を聴いています。イ