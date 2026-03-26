味の素社と味の素冷凍食品は、法人向け置き型社食サービス「オフィスおかん」を運営するOKAN（沢木恵太社長）との協業により、まぜご飯とおかずの一食完結型の冷凍弁当「あえて、」を「あえて、オフィス。」として、5月1日から職場向けに提供を開始。今回の協業でオフィスに本格参入する。味の素の「あえて、」は、まぜごはんとおかずが一体型したBENTOスタイル。これだけで食事が完結して、おいしさも栄養バランスも満たせる