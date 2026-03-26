グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、撮影の裏側を公開し注目を集めている。【映像】瀬戸環奈のバスローブ姿や水着姿&撮影の裏側（複数カット）身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューした瀬戸。2025年1月にはセクシー女優として衝撃のデビューも飾っていた。SNSでは、胸元を大胆に開けたバ