R-LAB.が運営する「La Maison du R（ラ・メゾン・デュ・アール）」は6月11日、名古屋市中区に開業予定の商業施設「HAERA（ハエラ）」にて出店します。■バスクチーズケーキの提供や限定ラインナップも予定同ブランドは、バレンタイン催事やオンラインストアを中心に商品を展開するパティスリーブランドとなっています。今回は、常設の拠点として、愛知の新たなシンボルとなる「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階〜地上4階に位置